FESIVAL ERRANCES: LECTURE MUSICALE ONKAGU NO SAISEI Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer, samedi 2 mars 2024.

FESIVAL ERRANCES: LECTURE MUSICALE ONKAGU NO SAISEI Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Festival Errances: Lecture musicale : Ongaku no saisei par l’Opiniâtre Printemps

Le Japon, Terre ancestrale des Samouraïs, îles aux traditions culturelles fortes, eldorado technologique et richesse littéraire.

Il n’en fallait pas plus pour que l’Opiniâtre Printemps s’attelle à vous faire découvrir cette région du monde où la littérature et la musique sont à l’honneur depuis des siècles.

Préparez-vous à sentir la caresse florale des Sakuras, être emporté dans des combats dantesque de Mangas, s’imprégner du Kabuki et du Bunraku, méditer à la simple énonciation d’un Haiku.

Info pratique :

– Tout public à partir de 10 ans

– Durée : 1h

– Places limitées, réservations conseillées

– Lecture proposée dans le cadre du Festival Errances: Balade Japonaise

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque@laplainesurmer.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:00:00

fin : 2024-03-02



