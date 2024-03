Fervo Fluxo : Larinhx, Vitoria Nicolau, Caio Prince La Machine du Moulin Rouge Paris, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 00h00 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

De 15 à 23 euros.

Le vendredi 12 avril, le collectif international de funk Fervo Fluxo revient à La Machine de retour de sa tournée Européenne !

La soirée funk internationale Fervo Fluxo revient à La Machine du Moulin Rouge après sa dernière tournée européenne avec Ramemes, Kenan & Kel, Elk et Bia Marques. Cette fois-ci, Larinhx, Vitoria Nicolau, Caio Prince, Gavi, Isa Castelari, Blue canariñho et Toinho rejoignent le line up.

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/fervo-fluxo-2/ https://fb.me/e/892xgIfKm https://fb.me/e/892xgIfKm https://shotgun.live/events/fervo-fluxo-caio-prince-vitoria-nicolau-isa-castelari

