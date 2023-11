Fervo Fluxo La Machine du Moulin Rouge Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Le samedi 11 novembre 2023

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Le samedi 11 novembre, le collectif international de funk Fervo Fluxo revient pour sa deuxième édition, cette fois dans tout le lieu !

Au Central, on invite les producteurices émergent·e·s DJ P7 et DJ Saze, en provenance de la zone Est de São Paulo, pour leurs débuts en Europe, ainsi que les résidents DJ Bia Marques, en provenance de Rio de Janeiro, Daviaa et le boss Toinho do Fluxo. Si vous ne connaissez pas cette soirée ou si c’est votre première fois, Fervo Fluxo c’est le meilleur du funk underground, avec une large sélection et la touche spéciale de chaque artiste bien sûr.

En Chaufferie, Fumaça Fluxo, la petite soeur de Fervo Fluxo, invite des artistes en provenance directe d’Espagne : YIBRIL [Fuego/Antidoto Club], La Diabla [Fuego] et Yosef, CEO d’Antidoto Club à Madrid.

Fumaça Fluxo a une curation musicale plus large allant du funk, au hip-hop en passant par la trap et le reggaeton et bien plus encore !

Soyez prêt·e·s à danser et à transpirer comme toujours !

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/fervo-fluxo/ https://fb.me/e/3FilamNKF https://fb.me/e/3FilamNKF https://link.dice.fm/ad7f82392e2d

Fervo Fluxo