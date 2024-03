FERVO FLUXO : KENAN & KEL, ELK, DJ BIA MARQUES La Marbrerie Montreuil, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 23h00 à 04h30

.Tout public. payant Arrivée avant 1h00 : 20 EUR

All Night long : 22.50 EUR

Final Release – all night long : 25 EUR

Arrivée avant 00h : 18.50 EUR

CLUB / BAILE FUNK

▰▰ Kenan & Kel DJs

Quand il s’agit de mettre le feu au dancefloor, nous savons très bien comment le faire ! Avec une grande expérience dans le contrôle du son, ce duo passionné par le funk trouve sa plus grande inspiration dans l’esthétique et le son des bals funk de rue. Leur expérience lors de divers événements leur a permis de développer leurs propres techniques de mixage et d’interaction lors des performances, ce qui donne un spectacle contagieux en parfaite symbiose avec le public.

La dynamique des 2 DJ assure une interaction constante avec le public, créant une ambiance envoûtante et attirant toujours l’attention de tous.

▰▰ Elk_Music

Elk, âgé de 23 ans, est un producteur de musique et DJ originaire de Fortaleza, au Brésil. Ses sons sont un véritable mélange et une version innovante du funk brésilien, montrant différents styles de musique. Ses rythmes sont uniques, témoignant de sa polyvalence musicale complète. En mars, Elk deviendra également le premier artiste à sortir de la musique chez Fervo Fluxo Records, avec un EP de 3 pistes en préparation, tout en se préparant pour une tournée européenne de trois villes avec le label, passant par Milan, Londres et Paris.

▰▰ DJ Bia Marques

Directement de Rio de Janeiro, Bia Marques est l’une des DJ résidentes de Fervo Fluxo depuis le début, se rendant régulièrement à Londres, Paris et en Italie pour des concerts, en plus de faire partie et de produire les fêtes Rompiendo et Wobble axées sur la diffusion du reggaeton, du baile funk et de la bass music à Rio de Janeiro.

Soutien de DJ Bruni, Blue Canariñho et Toinho

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/16-03-2024-23-00-fervo-fluxo-kenan-kel-elk-dj-bia-marques

