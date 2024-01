Randonnée en Valorbiquet – Fervaques Fervaques Livarot-Pays-d’Auge, dimanche 14 janvier 2024.

Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 09:00:00

fin : 2024-01-14

L’association « rando en Valorbiquet » vous propose deux boucles non répertoriées.

6 kms et 11 kms.

RDV à 9h sur le stade de Fervaques.

L’association « rando en Valorbiquet » vous propose deux boucles non répertoriées.

6 kms et 11 kms.

RDV à 9h sur le stade de Fervaques.

.

Fervaques Stade

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT CA de Lisieux Normandie