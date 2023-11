Marché de l’Avent – Fervaques Fervaques Livarot-Pays-d’Auge, 18 novembre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

L’association Le plaisir de créer organise un marché de l’Avent le samedi 18 novembre de 14h à 18h et le dimanche 19 novembre de 10h à 18h à la salle des fêtes de Fervaques.

Invité d’honneur : La Dame Blanche.

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

Fervaques Salle des Fêtes

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



The association Le plaisir de créer is organizing an Advent market on Saturday November 18 from 2pm to 6pm and Sunday November 19 from 10am to 6pm at the Fervaques village hall.

Guest of honor: La Dame Blanche

La asociación Le plaisir de créer organiza un mercado de Adviento el sábado 18 de noviembre de 14.00 a 18.00 h. y el domingo 19 de noviembre de 10.00 a 18.00 h. en el ayuntamiento de Fervaques.

Invitada de honor: La Dame Blanche

Der Verein Le plaisir de créer organisiert am Samstag, den 18. November von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 19. November von 10 bis 18 Uhr einen Adventsmarkt in der Festhalle von Fervaques.

Ehrengast: La Dame Blanche

