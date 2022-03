FERTOIS FURIOUS FEST (WARM-UP FERTOIS METAL FEST AVEC PORNO GRAPHIC MESSIAH + JADES + HEVIUS + KIRIN DOSHA) File7, 14 mai 2022, Magny-le-Hongre.

FERTOIS FURIOUS FEST (WARM-UP FERTOIS METAL FEST AVEC PORNO GRAPHIC MESSIAH + JADES + HEVIUS + KIRIN DOSHA)

File7, le samedi 14 mai à 19:00

Le Fertois Furious Fest branche ses amplis au volume max à File7 ! L’équipe du Fertois Metal Fest vous propose son warm-up 100% metal en attendant l’été. Retrouvez le 14 mai prochain Porno Graphic Messiah, Jades, Hevius et Kirin Dosha lors d’une soirée riche en riffs et en headbangs. Let’s rock ! PORNO GRAPHIC MESSIAH : Porno Graphic Messiah est dans l’effervescence parfaite qu’un public recherche. Souvent surnommé «les cousins de Marilyn Manson et de Nine Inch Nails», Porno Graphic Messiah s’imprègne de la new wave (The Smiths, Depeche Mode) en passant par le goth rock (The Sisters Of Mercy, Skinny Puppy), en relevant le tout avec une pointe de groove & rock (Korn, Rob Zombie). Avec son nouvel album «INTERDIT», le groupe s’amuse à pointer du doigt des choses complètement immorales du quotidien qui en 2020 entrent dans une «normalité» parfaite (TV Réalité, émissions choquantes, dangerosité des réseaux sociaux…) tout en rappelant que certains s’offusquent en voyant des guitares saturées à la TV. JADES : Une rencontre dans des circonstances mystérieuses, du rock’n’roll, et voilà JADES. Le quatuor rock forme le groupe fin 2016 à Paris, enchaîne sur quelques premières dates au printemps et se retrouve rapidement sur les grandes scènes parisiennes rock. Autour d’une synergie d’éléments rock, metal, blues et jazz, les compos sentent un peu les Runaways, un peu les 80s, un peu Halestorm, avec une pointe de Slash et une touche de metal et de punk le tout marqué par une esthétique glamour et inquiétante à la fois. Le clip de « Be My Freak » sort en mai 2020, fruit d’une recherche avec toute une équipe à la conquête d’un univers plus sombre et dérangé. HEVIUS : HEVIUS est une formation Heavy Metal francilienne résidant en Seine-et-Marne (77). Des archéologues prétendent que le groupe descendrait indirectement d’IRONMAIDEN, de HELLOWEEN et de STRATOVARIUS, mais les néo-historiens le situeraient plutôt dans la lignée de FREEDOM CALL et GLORYHAMMER… Dès 2005 le 1er album autoproduit “Derrière la Lumière” séduit l’auditoire par ses rythmes énergiques mais accessibles, ses lignes mélodiques fortes, sa voix claire et ses paroles poétiques chantées en français. Le groupe écume alors les scènes parisiennes et ouvre notamment pour SABATON. Après quelques changements de line-up entre 2008 et 2013, Hevius affermit son style Heavy Metal et renforce son côté espiègle. 2020 : Armé de son nouvel album “Millénaire”, HEVIUS se lance à la conquête de la scène Metal francophone ! KIRIN DOSHA : Kirin Dosha est une entité, un personnage venant des cauchemars, qui nous force à laisser notre innocence de côté sans pour autant nous laisser devenir adultes. Né en 2016, le groupe francilien sort très rapidement son premier EP l’année suivante. “Wonderland” est inspiré par l’œuvre de George Orwell et le crépuscule annoncé de la civilisation occidentale. Les textes sombres et désabusés de l’œuvre contrastent avec l’énergie rock qui se dégage du quatuor. Très rapidement, Kirin Dosha réunit une vraie communauté en accumulant les expériences insolites : concerts dans des supermarchés, chapiteaux, et même dans un conservatoire avec un orchestre de 40 musiciens. Leur dernier album « Neverland », sorti en 2020, décrit le cheminement intérieur d’un adulte qui tente de retrouver sa part d’enfance. Un album rock puissant mais mélodique, aux directions encore plus éclectiques que le précédent. Cette année, le groupe revient défendre sa musique sur scène, avec énergie et passion. En partenariat avec le Fertois Metal Fest

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 7€ / Tarif abonné.e : gratuit

Samedi 14 mai // 19h // Metal // Grande Salle

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:30:00