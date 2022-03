FERTÉ JAZZ ÉMERGENCE 77 : GUILLAUME PERRET File7, 6 mai 2022, Magny-le-Hongre.

FERTÉ JAZZ ÉMERGENCE 77 : GUILLAUME PERRET

File7, le vendredi 6 mai à 20:00

FERTÉ JAZZ ÉMERGENCE 77 : Prenez date et rendez-vous avec la relève du jazz en Île-de-France : en première partie de soirée, venez découvrir 3 formations issues de la scène jazz émergente et sélectionnées pour participer au Ferté Jazz Émergence 77. Les gagnant·e·s seront sélectionné·e·s lors de ce tremplin et bénéficieront d’un accompagnement personnalisé de File7 et du Ferté Jazz Festival. Suivra sur scène pour cette soirée d’exploration jazz l’incroyable Guillaume Perret, sculpteur de son au saxophone électrifié. Guillaume PERRET explore son propre son en le distordant à tel point que l’on peut croire que tout ceci tient de la programmation. Il n’en est rien : tout est joué en temps réel ! En duo pour ce concert exceptionnel, l’auteur de la BO de l’épopée de l’astronaute Thomas Pesquet “16 levés de soleil ” va ouvrir de manière magistrale ce week-end dans cette magnifique salle ! Plus d’information pour postuler au tremplin Ferté jazz emergence ([https://www.fertejazz.com/](https://www.fertejazz.com/)) GUILLAUME PERRET : La bombe est lancée ! Après « Electric Epic », une introspection solo et un voyage dans l’espace, Guillaume Perret nous revient plus téméraire que jamais, décidé à répandre le maximum de vibrations positives autour de lui, armé de son Electric Sax et de ses loopers. Avec son nouveau leitmotiv « SIMPLIFY », il embarque le batteur Tao Erhlich pour un projet ultra festif, toujours surprenant et créatif. Une expérience jazz de tous les possibles basée sur le partage et l’ouverture aux autres. Un cocktail unique, non duplicable à géométrie variable vous attend à chaque session avec des invités de tous les horizons. Bienvenue au labo live !

Gratuit au public sur réservation (billetterie.file7.com) / Inscriptions groupes tremplin (fertejazz.com)

Vendredi 6 mai // 20h // Jazz // Grande Salle

File7 4 rue des Labours 77700 Magny le Hongre Magny-le-Hongre Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:00:00 2022-05-06T23:00:00