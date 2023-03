[Rendez-vous d’Exception] Le savoir-faire en ferronnerie d’art sur des Monuments Historiques Ferronnerie PICARD DUBOSCQ Gouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Gouville-sur-Mer

Manche

[Rendez-vous d'Exception] Le savoir-faire en ferronnerie d'art sur des Monuments Historiques

Jeudi 30 mars, 10h30, 14h30

Un savoir-faire en ferronnerie d'art de 3 générations. Une histoire de famille qui perdure par la transmission du savoir-faire et des méthodes anciennes traditionnelles utilisés par nos ferronniers d'art. Les pièces créées et/ou restaurées, sont forgées à l'ancienne (portails, garde-corps, lustres, tables, chaises, lits, chenets, appliques…).

La ferronnerie est reconnue pour ses restaurations sur des Monuments Historiques (château de Versailles, de Maisons Laffitte, Cathédrale de Rouen, de Coutances…) et ses créations IRONWARE aux Etats-Unis grâce au lit des WILL SMITH ou encore au lit de MADONNA (lustres, tables…).

Venez découvrir nos ateliers et nos forges à charbon, le travail réalisé à la forge à l’ancienne sur enclume.

Nous vous présenterons nos réalisations.

Dates des Rendez-vous d'Exception : Jeudi 30 mars de 10h30 à 12h ou de 14h30 à 16h

Conditions de réservation : Réservez votre place par téléphone au 02 33 17 02 25

Ferronnerie PICARD DUBOSCQ
GOUVILLE SUR MER
Gouville-sur-Mer
50560
Manche
Normandie

2023-03-30T10:30:00+02:00 – 2023-03-30T12:00:00+02:00

2023-03-30T14:30:00+02:00 – 2023-03-30T16:00:00+02:00 ferronnerie forge @JEMA2023

