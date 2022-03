Ferronnerie d’Art Gouville-sur-Mer, 2 avril 2022, Gouville-sur-Mer.

Le savoir-faire de 3 générations à GOUVILLE SUR MER.

La ferronnerie est fondée en 1966 par Pierre PICARD. Une histoire de famille qui perdure par la transmission des savoir-faire et les anciennes méthodes traditionnelles utilisées par les compagnons ferronniers.

Les pièces créées et/ou restaurées, sont forgées à l’ancienne (portails, garde-corps, lustres, tables, chaises, lits, chenets, appliques…).

La ferronnerie est reconnue par la ligne IRONWARE aux Etats-Unis grâce au lit de WILL SMITH ou encore du lit de MADONNA et par des architectes ACMH grâce à son développement sur les marchés publics pour la restauration de monuments historiques (château de Versailles, cathédrale de Rouen…).

Le savoir-faire de 3 générations à GOUVILLE SUR MER.

La ferronnerie est fondée en 1966 par Pierre PICARD. Une histoire de famille qui perdure par la transmission des savoir-faire et les anciennes méthodes traditionnelles utilisées par les compagnons ferronniers.

Les pièces créées et/ou restaurées, sont forgées à l’ancienne (portails, garde-corps, lustres, tables, chaises, lits, chenets, appliques…).

La ferronnerie est reconnue par la ligne IRONWARE aux Etats-Unis grâce au lit de WILL SMITH ou encore du lit de MADONNA et par des architectes ACMH grâce à son développement sur les marchés publics pour la restauration de monuments historiques (château de Versailles, cathédrale de Rouen…).

