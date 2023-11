Spectacle de Flamenco Ferrières Martigues, 18 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

L’association les amis de Notre Dame de bon voyage vous convie à un spectacle de flamenco à la salle paroissiale la maison Saint François.

Réservation par SMS..

2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Ferrières Maison Saint François – 2 boulevard Jolio Curie

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association the friends of Notre Dame de bon voyage invites you to a flamenco show in the parish hall the house Saint François.

Booking by SMS.

La asociación de amigos de Notre Dame de bon voyage le invita a un espectáculo de flamenco en la sala parroquial de la casa de San Francisco.

Reserva por SMS.

Der Verein Freunde Unserer Lieben Frau der guten Reise lädt Sie zu einer Flamenco-Show in der Pfarrhalle des Hauses San Francesco.

Buchung per SMS möglich.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme de Martigues