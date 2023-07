FASCINANT WEEK-END – HISTOIRE & VIN À LA VERRERIE DE COULOUBRINES Ferrières-les-Verreries, 22 octobre 2023, Ferrières-les-Verreries.

Ferrières-les-Verreries,Hérault

Quand le savoir-faire des gentilhommes verriers rencontre celui du monde vigneron, cela donne une visite inédite d’une ancienne verrerie où l’histoire des verriers et du vin, à travers une dégustation commentée, se rejoignent pour témoigner du passé et du présent..

2023-10-22 16:00:00 fin : 2023-10-22 18:30:00. EUR.

Ferrières-les-Verreries 34190 Hérault Occitanie



When the know-how of glassmakers meets that of winegrowers, the result is a unique visit to a former glassworks where the history of glassmaking and wine, through a commented tasting, come together to bear witness to past and present.

Cuando las habilidades de los vidrieros se unen a las de los viticultores, el resultado es una visita única a una antigua cristalería donde la historia de la fabricación del vidrio y del vino, a través de una cata guiada, se unen para dar testimonio del pasado y del presente.

Wenn das Know-how der Glasmacher auf das der Weinbauern trifft, entsteht eine einzigartige Besichtigung einer alten Glasfabrik, in der die Geschichte der Glasmacher und des Weins durch eine kommentierte Verkostung zusammengeführt werden, um von der Vergangenheit und der Gegenwart zu zeugen.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT DU GRAND PIC ST LOUP