FASCINANT WEEK-END – HISTOIRE & VIN À LA VERRERIE DE COULOUBRINES Ferrières-les-Verreries, 22 octobre 2023, Ferrières-les-Verreries.

Ferrières-les-Verreries,Hérault

L’office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup vous propose de découvrir la verrerie des Couloubrines à Ferrières-les-verreries, lors d’une visite originale à l’occasion du Fascinant Week-End..

2023-10-22 16:00:00 fin : 2023-10-22 . EUR.

Ferrières-les-Verreries 34190 Hérault Occitanie



The tourist office of the Grand Pic Saint-Loup invites you to discover the Couloubrines glassworks in Ferrières-les-verreries, on an original visit during the Fascinant Week-End.

La oficina de turismo del Grand Pic Saint-Loup le invita a descubrir la cristalería de Couloubrines, en Ferrières-les-verreries, en una original visita durante el Fin de Semana Fascinante.

Das Tourismusbüro des Grand Pic Saint-Loup schlägt Ihnen vor, die Glasfabrik Couloubrines in Ferrières-les-verreries bei einer originellen Besichtigung anlässlich des Fascinant Week-End zu entdecken.

Mise à jour le 2023-08-24 par OT DU GRAND PIC ST LOUP