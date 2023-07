BALADE HISTOIRE & VIN EN GRAND PIC SAINT-LOUP Ferrières-les-Verreries, 18 juin 2023, Ferrières-les-Verreries.

Ferrières-les-Verreries,Hérault

L’office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup vous propose de découvrir la verrerie des Couloubrines à Ferrières-les-verreries, lors de visites guidées originales en juin et octobre..

2023-06-18 fin : 2023-06-18 . EUR.

Ferrières-les-Verreries 34190 Hérault Occitanie



The Grand Pic Saint-Loup tourist office invites you to discover the Couloubrines glassworks in Ferrières-les-verreries, during original guided tours in June and October.

La oficina de turismo del Grand Pic Saint-Loup le invita a descubrir la cristalería de Couloubrines, en Ferrières-les-verreries, durante originales visitas guiadas en junio y octubre.

Das Tourismusbüro des Grand Pic Saint-Loup bietet Ihnen im Juni und Oktober originelle Führungen durch die Glasfabrik Couloubrines in Ferrières-les-verreries an.

