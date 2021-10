Ferrières-en-Gâtinais Maison des Métiers d'art de Ferrieres-en -Gatinais Ferrières-en-Gâtinais, Loiret Atelier nihonga (Peinture traditionnelle japonaise) Maison des Métiers d’art de Ferrieres-en -Gatinais Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Atelier nihonga (Peinture traditionnelle japonaise) Maison des Métiers d’art de Ferrieres-en -Gatinais, 7 novembre 2021 15:00, Ferrières-en-Gâtinais. Dimanche 7 novembre, 15h00 Sur place Sur inscription, gratuit metiersdart@cc4v.fr, 02 38 26 04 05 Initiation au nihonga, la peinture traditionnelle japonaise. Initiez vous au nihonga en vous inspirant des oeuvres de Hiramatsu Reiji, un artiste peintre japonais qui a exprimé son admiration envers Monet en réalisant une série de tableaux à Giverny sur le thème des nympheas.

Vous apprendrez comment utiliser des pigments avec le liant (nikawa) ainsi que des feuilles métalliques sur washi.

