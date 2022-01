Dédicace de Catherine Armessen médecin et écrivaine Ferrières en gatinais Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Dédicace de Catherine Armessen médecin et écrivaine Ferrières en gatinais, 12 février 2022 14:30, Ferrières-en-Gâtinais. Samedi 12 février, 14h30 Sur place Entrée libre hugoblo28@gmail.com, 0685488814 Dédicace et échange avec Catherine Armessen médecin et écrivaine Dédicace de Catherine Armessen est médecin et romancière. Après avoir écrit les contes pour enfants, elle est passée à la littérature pour adultes en écrivant des nouvelles avant de se lancer dans l’aventure du roman. Le thème de ses romans touche soit le régionalisme, soit les sujets psychologiques. Pour chacun de ses livres, Catherine Armessen fait toutes les recherches nécessaires, pour qu’au plaisir de la lecture s’ajoute celui de la découverte: d’une région ou d’un phénomène de société. Ferrières en gatinais 3 rue du martroi 45210 45210 Ferrières-en-Gâtinais Loiret samedi 12 février – 14h30 à 17h30

Heure : 14:30 - 17:30
Lieu Ferrières en gatinais
Adresse 3 rue du martroi 45210
Ville Ferrières-en-Gâtinais

