Samedi 22 février de 10h à 12h Atelier d'aromathérapie Conseils pratiques & astuces pour se soigner avec les huiles essentielles Modes d'utilisation, mises en garde, approche thérapeutique & énergétique : Renforcer son système immunitaire, se dynamiser, soulager ses voies respiratoires, améliorer sa digestion, se détendre, améliorer son moral et son sommeil, stimuler la concentration, la mémoire, la confiance en soi Choisissez l'huile essentielle la plus bienfaisante pour vous, à cette saison et repartez avec une petite préparation Pensez à vous inscrire Support de formation fourni – Participation 20€

