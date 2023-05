Visite de Ferrette, et de son château 1a rue de la 1ère Armée, 4 juillet 2023, Ferrette.

Succombez au charme de cette cité médiévale…Au cours d’une visite guidée originale proposée par Vianney Muller et Roland Vogel, où se mêlent histoire, nature, humour et légendes. Prévoir bonnes chaussures. Sur inscription.

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 . 0 EUR.

1a rue de la 1ère Armée

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est



Succumb to the charm of this medieval city… During an original guided tour proposed by Vianney Muller and Roland Vogel, where history, nature, humor and legends are mixed. Good shoes are required. On registration

Sucumba al encanto de esta ciudad medieval durante una original visita guiada propuesta por Vianney Muller y Roland Vogel, en la que se combinan historia, naturaleza, humor y leyendas. Se requiere buen calzado. Inscripción previa

Erliegen Sie dem Charme dieser mittelalterlichen Stadt auf einer originellen Führung von Vianney Muller und Roland Vogel, bei der sich Geschichte, Natur, Humor und Legenden vermischen. Gutes Schuhwerk ist erforderlich. Auf Anmeldung

