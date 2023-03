Jeux et activités autour des plantes sauvages de la rue – Tous publics Ferrette Ferrette Catégories d’Évènement: 68480

Jeux et activités autour des plantes sauvages de la rue – Tous publics, 2 avril 2023, Ferrette

2023-04-02 14:00:00 – 2023-04-02 16:30:00

68480 Ferrette . François Jaeckel vous propose de le rencontrer sur son stand à l’espace muséal de Ferrette. A l’aide de maquettes, jeux de découverte et expériences, il vous fera découvrir les incroyables stratégies qu’ont les plantes sauvages pour s’installer au pied de nos bâtiments. Dans le cadre d’un programme de visites guidées, d’ateliers et de déambulations permettra de découvrir la flore et la faune sauvages de nos rues, des bords de chemins, des falaises, des murailles du château, des murs de pierres calcaires. L’occasion de s’émerveiller, de prendre conscience de la fragilité de la nature toute proche, de s’engager à préserver la biodiversité pour enrayer son déclin.

Ce programme se réalise avec le concours de la Maison de la Nature du Sundgau, de Natura 2000 Jura alsacien, des Amis du château de Ferrette, de la ville de Ferrette. du Gerplan et de la Collectivité européenne d’Alsace. avec François Jaeckel. Pour les 7 à 77 ans. Inscription à la Maison de la nature du Sundgau. Tél : 03 89 08 07 50. Ferrette

