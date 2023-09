Balade nocturne • Festival « A la nuit tombée » – Lorsqu’un monde inconnu s’éveille FERRERE Ferrère, 14 octobre 2023, Ferrère.

Ferrère,Hautes-Pyrénées

Comment l’homme percevait-il la nuit autrefois ? Il y a t-il beaucoup d’étoiles visibles depuis chez nous ? Les animaux qui vivent la nuit ont-ils des particularités ?

Participez à une balade nocturne « soirée lumière » proposée et présentée par Maëlle Benureau, accompagnatrice en montagne.

Découvrez la nuit et ses mystères en vous inscrivant aux animations du Festival « A la nuit tombée » proposé par de nombreux partenaire dans le cadre de l’action national du jour de la Nuit >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqCjpWxYWdOM2dm2xDtU7a8v3WtObPQCTiD2KOdLuwNRUyyQ/viewform?fbzx=-689978373965787186.

2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 . .

FERRERE au Port de Balès

Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



How did man perceive the night in the past? Are there many stars visible from our homes? Do animals that live at night have any special characteristics?

Join us for a nocturnal « evening of light » walk proposed and presented by Maëlle Benureau, mountain guide.

Discover the mysteries of the night by taking part in the « A la nuit tombée » festival, organized by a number of partners as part of the national « Jour de la Nuit » campaign >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqCjpWxYWdOM2dm2xDtU7a8v3WtObPQCTiD2KOdLuwNRUyyQ/viewform?fbzx=-689978373965787186

¿Cómo percibía la gente la noche en el pasado? ¿Hay muchas estrellas visibles desde donde vivimos? ¿Tienen alguna característica especial los animales que viven de noche?

Acompaña a Maëlle Benureau, guía de montaña, en un paseo nocturno.

Descubra los misterios de la noche inscribiéndose en el festival « Al caer la noche », organizado por varios colaboradores en el marco de la campaña nacional del Día de la Noche >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqCjpWxYWdOM2dm2xDtU7a8v3WtObPQCTiD2KOdLuwNRUyyQ/viewform?fbzx=-689978373965787186

Wie hat der Mensch früher die Nacht wahrgenommen? Gibt es viele Sterne, die man von zu Hause aus sehen kann? Gibt es Besonderheiten bei Tieren, die in der Nacht leben?

Nehmen Sie an einer Nachtwanderung « Lichtabend » teil, die von der Bergwanderführerin Maëlle Benureau vorgeschlagen und vorgestellt wird.

Entdecken Sie die Nacht und ihre Geheimnisse, indem Sie sich für die Veranstaltungen des Festivals « A la nuit tombée » anmelden, die von zahlreichen Partnern im Rahmen der nationalen Aktion « Tag der Nacht » angeboten werden >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqCjpWxYWdOM2dm2xDtU7a8v3WtObPQCTiD2KOdLuwNRUyyQ/viewform?fbzx=-689978373965787186

Mise à jour le 2023-09-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65