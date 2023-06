Fente des brandons au Port de Balès FERRERE Ferrère, 14 juillet 2023, Ferrère.

Ferrère,Hautes-Pyrénées

Dans les Pyrénées, et particulièrement en Neste Barousse, le feu de la Saint-Jean, le « brandon », est une tradition ancestrale inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui célèbre le solstice d’été. Il s’agit d’un tronc d’arbre fendu préparé à l’avance que l’on embrase à la tombée de la nuit dans les villages.

Au programme :

22h: Embrasement des brandons et Feu d’artifice.

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

FERRERE au Port de Balès

Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



In the Pyrenees, and particularly in the Neste Barousse region, the Midsummer bonfire, or « brandon », is an ancestral tradition that celebrates the summer solstice and is a UNESCO World Heritage Site. A split tree trunk, prepared in advance, is set ablaze in the villages at dusk.

Program:

22h: Brandon lighting and fireworks display

En los Pirineos, y en particular en la región de Neste Barousse, la hoguera de San Juan, o « brandon », es una tradición ancestral que celebra el solsticio de verano y está declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Consiste en un tronco de árbol partido, preparado de antemano, al que se prende fuego en los pueblos al anochecer.

En el programa:

22:00 h: Encendido de la marca y castillo de fuegos artificiales

In den Pyrenäen, insbesondere in Neste Barousse, ist das Johannisfeuer, das « brandon », eine uralte Tradition, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und mit der die Sommersonnenwende gefeiert wird. Es handelt sich dabei um einen gespaltenen Baumstamm, der im Voraus vorbereitet wurde und bei Einbruch der Nacht in den Dörfern angezündet wird.

Das Programm:

22:00 Uhr: Anzünden der Brands und Feuerwerk

