Brandons et Feu d’artifice au Port de Balès FERRERE Ferrère, 14 juillet 2023, Ferrère.

Ferrère,Hautes-Pyrénées

Embrasement des brandons et feu d’artifice à 22h.

Il s’agit d’une véritable tradition classée en 2015 au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco. Chaque année les villages confectionnent et embrasent les brandons pour fêter le solstice d’été…

Pour accompagner votre soirée, profitez d’une soirée grillade avec la viande des éleveurs.

Au menu :

– parillade de viandes (Agneau, saucisse de brebis/veau et Merguez)

– frites

– salade de fruits !

Tarif : 19€

il y aura également :

– les sandwichs (saucisses ou merguez)

– les crêpes !.

2023-07-14 22:00:00

FERRERE Port de Balès

Ferrère 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Brandon lighting and fireworks at 10pm.

This is a genuine tradition, classified in 2015 as a Unesco intangible world heritage site. Every year, villages make and light brandons to celebrate the summer solstice…

Enjoy an evening of grilled meat from local farmers.

On the menu:

– meat parillade (lamb, ewe/calf sausage and Merguez)

– fries

– fruit salad!

Price: 19?

there will also be :

– sandwiches (sausages or merguez)

– crêpes!

Iluminación de la marca y fuegos artificiales a las 22.00 horas.

Se trata de una tradición genuina, declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco en 2015. Cada año, los pueblos fabrican y encienden los brandones para celebrar el solsticio de verano….

Para rematar la velada, disfrute de una velada de carne a la brasa de los granjeros locales.

En el menú

– parrillada de carne (cordero, salchicha de oveja/ternera y Merguez)

– patatas fritas

– ensalada de frutas

Precio: 19?

también habrá :

– bocadillos (salchichas o merguez)

– crepes

Anzünden der Brände und Feuerwerk um 22 Uhr.

Es handelt sich um eine echte Tradition, die 2015 von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt wurde. Jedes Jahr werden in den Dörfern Brandzeichen hergestellt und angezündet, um die Sommersonnenwende zu feiern….

Um Ihren Abend zu begleiten, genießen Sie einen Grillabend mit dem Fleisch der Züchter.

Auf dem Menü stehen:

– fleischparillade (Lamm, Schafs-/Kalbswurst und Merguez)

– pommes frites

– obstsalat!

Preis: 19?

es wird auch :

– belegte Brötchen (Würstchen oder Merguez)

– die Crêpes!

Mise à jour le 2023-07-06 par OT de Neste-Barousse|CDT65