SAISON CULTURELLE DES CORBIÈRES – BON ALORS DONC DU COUP… Ferrals-les-Corbières, 25 février 2024, Ferrals-les-Corbières.

Ferrals-les-Corbières,Aude

« Bon alors donc du coup… »

Cie Théâtre de l’Hyménée (11)

Nous sommes en compagnie d’un vieil homme de 90 ans enfermé dans une pièce hyper-connectée et hyper-surveillée,

exposée aux yeux d’un public virtuel comme une bête de foire d’un autre temps… Il s’en arrange, ça lui plaît de raconter quelques souvenirs, surtout de pester et râler, de toujours revendiquer la Liberté. Il parle d’hier et d’aujourd’hui, le monde a bien changé en 2060…

Distribution : De et avec Antoine Chapelot / Assistante mise en scène : Maëva Charrière / Création lumière : Thierry Ravillard / Création sonore : Henri Demillecamp / Costumière et maquilleuse : Nathalie Damville / Régisseur : David Honté

A partir de 12 ans

Réservation recommandée

Création 2024 /

Première du spectacle à l’Espace culturel des Corbières. Suite à un accueil en résidence du 19 au 24 février.

2024-02-25 17:00:00 fin : 2024-02-25 18:10:00. EUR.

Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie



« Well then, so… »

Théâtre de l’Hyménée company (11)

We are in the company of a 90-year-old man locked in a hyper-connected, hyper-monitored room,

exposed to the eyes of a virtual audience like an old-time fairground animal? He’s fine with it, he likes to recount a few memories, above all to rant and rave, always claiming Freedom. He talks about yesterday and today, and how the world has changed in 2060…

Cast: By and with Antoine Chapelot / Assistant director: Maëva Charrière / Lighting design: Thierry Ravillard / Sound design: Henri Demillecamp / Costume designer and make-up artist: Nathalie Damville / Stage manager: David Honté

Ages 12 and up

Booking recommended

Creation 2024 /

Premiere at Espace culturel des Corbières. Following a residency from February 19 to 24

« Pues bien… »

Compañía Théâtre de l’Hyménée (11)

Estamos en compañía de un hombre de 90 años encerrado en una habitación hiperconectada e hipervigilada,

¿expuesto a los ojos de un público virtual como un bicho raro de otra época? Se pone a ello, le gusta contar algunos recuerdos, sobre todo despotricar y despotricar, siempre reivindicando la libertad. Habla de ayer y de hoy, el mundo ha cambiado mucho en 2060…

Reparto: Por y con Antoine Chapelot / Ayudante de dirección: Maëva Charrière / Diseño de iluminación: Thierry Ravillard / Diseño de sonido: Henri Demillecamp / Diseñadora de vestuario y maquilladora: Nathalie Damville / Director de escena: David Honté

A partir de 12 años

Reserva recomendada

Creación 2024 /

El espectáculo se estrena en el Espace culturel des Corbières. Tras una residencia del 19 al 24 de febrero

« Na, dann also doch… »

Cie Théâtre de l’Hyménée (11)

Wir befinden uns in Begleitung eines 90-jährigen Mannes, der in einem hypervernetzten und hyperüberwachten Raum eingesperrt ist,

er wird vor einem virtuellen Publikum zur Schau gestellt wie ein Jahrmarktstier aus einer anderen Zeit? Er arrangiert sich damit, es macht ihm Spaß, ein paar Erinnerungen zu erzählen, vor allem zu schimpfen und zu schimpfen, immer die Freiheit zu fordern. Er spricht von gestern und heute, die Welt hat sich im Jahr 2060 sehr verändert…

Besetzung: Von und mit Antoine Chapelot / Regieassistentin: Maëva Charrière / Lichtgestaltung: Thierry Ravillard / Tongestaltung: Henri Demillecamp / Kostüm- und Maskenbildnerin: Nathalie Damville / Regisseur: David Honté

Ab 12 Jahren

Reservierung empfohlen

Uraufführung 2024 /

Premiere des Stücks im Espace culturel des Corbières. Im Anschluss an einen Empfang in Residenz vom 19. bis 24. Februar

Mise à jour le 2023-09-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois