SAISON CULTURELLE DES CORBIÈRES – ENSEMBLE I GEMELLI Ferrals-les-Corbières, 2 février 2024, Ferrals-les-Corbières.

Ferrals-les-Corbières,Aude

« Ensemble I Gemelli »

A Room of Mirrors (75)

Un duo de ténors ébouriffants et idéalement assortis, dans un dialogue virtuose autour de la vocalité italienne : Emiliano Gonzalez Toro et Zachary Wilder enflamment de leurs timbres racés et voluptueux les plus belles pièces du premier baroque. Avec A room of mirrors, l’ensemble I Gemelli décline des variations subtiles autour du duo de ténors. Voix et instruments se répondent ici dans une palette de couleurs et d’expressions richement contrastée : autant d’échos, de reflets, de jeux de symétrie et de ricochets, qui font de cette « galerie des glaces » une réjouissante ode à la gémellité.

Distribution : Emiliano Gonzalez Toro, ténor et direction / Zachary Wilder, ténor / Ensemble I Gemelli

A partir de 11 ans

Réservation recommandée

En partenariat avec l’association Espace Gibert à Lézignan-Corbières.

Consultez leur programmation sur www.wmaker.net/espacegibert/

En partenariat avec le conservatoire et la classe de flûte à bec..

2024-02-02 21:00:00 fin : 2024-02-02 22:00:00. EUR.

Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie



« I Gemelli Ensemble

A Room of Mirrors (75)

A duo of dazzling, ideally-matched tenors in a virtuoso dialogue of Italian vocality: Emiliano Gonzalez Toro and Zachary Wilder ignite the most beautiful pieces of the early Baroque with their racy, voluptuous timbres. With A room of mirrors, the I Gemelli ensemble offers subtle variations on the tenor duo. Voices and instruments respond to each other with a richly contrasting palette of colors and expressions: echoes, reflections, symmetry and ricochets make this « hall of mirrors » a delightful ode to the twin.

Cast: Emiliano Gonzalez Toro, tenor and conductor / Zachary Wilder, tenor / Ensemble I Gemelli

Ages 11 and up

Reservations recommended

In partnership with the Espace Gibert association in Lézignan-Corbières.

See their program at www.wmaker.net/espacegibert/

In partnership with the conservatory and the recorder class.

« Ensemble I Gemelli

Una habitación de espejos (75)

Una pareja de tenores deslumbrantes y perfectamente compenetrados en un diálogo virtuoso sobre la vocalidad italiana: Emiliano González Toro y Zachary Wilder incendian las piezas más bellas del primer barroco con sus timbres picantes y voluptuosos. Con Una habitación de espejos, el conjunto I Gemelli ofrece sutiles variaciones sobre el dúo de tenores. Voces e instrumentos se responden con una paleta de colores y expresiones ricamente contrastada: tantos ecos, reflejos, juegos de simetría y rebotes, hacen de esta « sala de espejos » una deliciosa oda a la gemelidad.

Reparto: Emiliano González Toro, tenor y director / Zachary Wilder, tenor / Ensemble I Gemelli

A partir de 11 años

Reserva recomendada

En colaboración con la asociación Espace Gibert de Lézignan-Corbières.

Consulte su programa en www.wmaker.net/espacegibert/

En colaboración con el Conservatorio y la clase de flauta dulce.

« Ensemble I Gemelli »

A Room of Mirrors (75)

Ein atemberaubendes und ideal aufeinander abgestimmtes Tenorduo in einem virtuosen Dialog rund um die italienische Vokalität: Emiliano Gonzalez Toro und Zachary Wilder entfachen mit ihren rassigen und üppigen Timbres die schönsten Stücke des Frühbarocks. In A room of mirrors bietet das Ensemble I Gemelli subtile Variationen rund um das Tenorduo. Stimmen und Instrumente antworten einander in einer kontrastreichen Palette von Farben und Ausdrucksformen: Echos, Spiegelungen, Symmetrie- und Querschlägerspiele, die aus dieser « Spiegelgalerie » eine erfreuliche Ode an die Zwillingsliebe machen.

Besetzung: Emiliano Gonzalez Toro, Tenor und Dirigent / Zachary Wilder, Tenor / Ensemble I Gemelli

Ab 11 Jahren

Empfohlene Reservierung

In Partnerschaft mit dem Verein Espace Gibert in Lézignan-Corbières.

Informieren Sie sich über ihr Programm unter www.wmaker.net/espacegibert/

In Partnerschaft mit dem Konservatorium und der Blockflötenklasse.

Mise à jour le 2023-09-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois