SAISON CULTURELLE DES CORBIÈRES – NOUS Ferrals-les-Corbières, 26 janvier 2024, Ferrals-les-Corbières.

Ferrals-les-Corbières,Aude

« Nous »

Cie MMCC (31)

Cette pièce repose sur l’oscillation permanente entre pudeur et barbarie. Que cela suive son cours, voilà la catastrophe de ces trois personnages. Dans ce « huis-clos » surréaliste, la dramaturgie dresse des rapports sociaux fantasmés et des tentatives d’échappatoire où le temps se dilate et s’accélère comme dans un rêve. C’est un regard tendre et brut sur nos différentes facettes, indivisibles et inconciliables à la fois Entre une toile d’Edward Hopper et une salle d’attente à la David Lynch, ici, la transe et l’ennui se côtoient, ici, chaque silence est un tableau.

Distribution :

Chorégraphie : Marianne Masson / Interprétation : Anne-Laure Chelle, Juliette César & Lucien Brabec / Regard

extérieur : Mario García Sáez

Création et régie lumière : Fabien Le Prieult / Création musicale : Guillaume Pique Scénographie : Marianne Masson, Guillaume Pique & Dominique Armengaud / Production/Diffusion : Bureau PLAYTIME – Laura Terrieux

Administration : Ségolène Geindre

A partir de 11 ans

Réservation recommandée

Projet accueilli en partenariat avec Arts Vivants 11 dans le cadre des résidences en territoire.

Une séance scolaire est prévue avec le lycée et un collège du territoire.

2024-01-26 21:00:00 fin : 2024-01-26 21:50:00. EUR.

Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie



« We

MMCC Company (31)

This play is based on a permanent oscillation between modesty and barbarity. Let it take its course, that is the catastrophe of these three characters. In this surrealist « huis-clos », the playwright draws up fantasized social relationships and attempts to escape, where time dilates and accelerates as in a dream. Between an Edward Hopper painting and a David Lynch-style waiting room, here trance and boredom rub shoulders, here every silence is a painting.

Cast :

Choreography: Marianne Masson / Performance: Anne-Laure Chelle, Juliette César & Lucien Brabec / Outside eye

mario García Sáez

Lighting design and direction: Fabien Le Prieult / Musical creation: Guillaume Pique Set design: Marianne Masson, Guillaume Pique & Dominique Armengaud / Production/Diffusion: Bureau PLAYTIME – Laura Terrieux

Administration: Ségolène Geindre

Ages 11 and up

Booking recommended

Project hosted in partnership with Arts Vivants 11 as part of the residency program.

A school session is planned with a local high school and middle school

« Nosotros

Compañía MMCC (31)

Esta obra se basa en una oscilación constante entre el pudor y la barbarie. Dejemos que siga su curso, ésa es la catástrofe de estos tres personajes. En este escenario surrealista « a cámara », el dramaturgo dibuja relaciones sociales fantaseadas e intentos de evasión, donde el tiempo se dilata y se acelera como en un sueño. Entre un cuadro de Edward Hopper y una sala de espera a lo David Lynch, aquí el trance y el aburrimiento se codean, aquí cada silencio es un cuadro.

Reparto :

Coreografía: Marianne Masson / Interpretación: Anne-Laure Chelle, Juliette César & Lucien Brabec / Ojo externo

mario García Sáez

Diseño y dirección de iluminación: Fabien Le Prieult / Creación musical: Guillaume Pique Escenografía: Marianne Masson, Guillaume Pique & Dominique Armengaud / Producción/Difusión: Bureau PLAYTIME – Laura Terrieux

Administración: Ségolène Geindre

A partir de 11 años

Reserva recomendada

Proyecto organizado en colaboración con Arts Vivants 11 en el marco de las residencias en la región.

Está prevista una sesión escolar con un centro local de enseñanza secundaria

« Wir »

Cie MMCC (31)

Dieses Stück beruht auf dem ständigen Schwanken zwischen Schamhaftigkeit und Barbarei. Dass es seinen Lauf nimmt, ist die Katastrophe dieser drei Figuren. In diesem surrealistischen « huis-clos » zeichnet die Dramaturgie phantasierte soziale Beziehungen und Fluchtversuche, in denen sich die Zeit wie in einem Traum ausdehnt und beschleunigt. Zwischen einem Gemälde von Edward Hopper und einem Wartezimmer à la David Lynch, hier liegen Trance und Langeweile nebeneinander, hier ist jede Stille ein Gemälde.

Verteilung :

Choreografie: Marianne Masson / Darsteller: Anne-Laure Chelle, Juliette César & Lucien Brabec / Regard

außen: Mario García Sáez

Lichtgestaltung und -regie: Fabien Le Prieult / Musikalische Gestaltung: Guillaume Pique Bühnenbild: Marianne Masson, Guillaume Pique & Dominique Armengaud / Produktion/Verbreitung: Bureau PLAYTIME – Laura Terrieux

Verwaltung: Ségolène Geindre

Ab 11 Jahren

Empfohlene Reservierung

Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Arts Vivants 11 im Rahmen der Residenzen im Territorium aufgenommen.

Eine Schulvorstellung ist mit dem Gymnasium und einem Collège des Territoriums vorgesehen

