NOS RÉVOLTES – LES PETITES GENS COMPAGNIE Ferrals-les-Corbières, 23 novembre 2023, Ferrals-les-Corbières.

Ferrals-les-Corbières,Aude

Rencontre avec le public à l’Espace culturel des Corbières

Du 20 au 24 novembre 2023 / Création de son nouveau spectacle « Nos Rêvoltes » de Simon Grangeat / théâtre / à partir de 12 ans.

Joseph débarque un lundi, au foyer, apeuré et chancelant. Il a 12 ans. On vient de le retirer de chez sa mère. Une traversée mouvementée, pleine de cahots, au pays de l’enfance. Venez découvrir son univers et assister à une étape pour une mise en bouche de son dernier spectacle..

Meeting with the public at Espace culturel des Corbières

November 20-24, 2023 / Creation of his new show « Nos Rêvoltes » by Simon Grangeat / theater / ages 12 and up.

Joseph arrives at home one Monday, scared and unsteady. He’s 12 years old. He has just been taken away from his mother. An eventful, bumpy journey through the land of childhood. Come and discover his world, and watch a stage presentation of his latest show.

Encuentro con el público en el Espace culturel des Corbières

Del 20 al 24 de noviembre de 2023 / Creación de su nuevo espectáculo « Nos Rêvoltes » por Simon Grangeat / teatro / a partir de 12 años.

Joseph llega a casa un lunes, asustado e inseguro. Tiene 12 años. Acaban de separarlo de su madre. Su infancia está llena de sobresaltos. Descubra su mundo y asista a la representación de su último espectáculo.

Treffen mit dem Publikum im Espace culturel des Corbières

Vom 20. bis 24. November 2023 / Uraufführung seines neuen Stücks « Nos Rêvoltes » von Simon Grangeat / Theater / ab 12 Jahren.

Joseph kommt an einem Montag verängstigt und schwankend ins Heim. Er ist zwölf Jahre alt. Man hat ihn gerade aus dem Haus seiner Mutter geholt. Eine turbulente, holprige Fahrt durch das Land der Kindheit. Entdecken Sie seine Welt und erleben Sie eine Etappe als Appetizer für sein neuestes Stück.

