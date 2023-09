SAISON CULTURELLE DES CORBIÈRES – YVES JAMAIT ET COQUILLE Ferrals-les-Corbières, 17 novembre 2023, Ferrals-les-Corbières.

Ferrals-les-Corbières,Aude

Chanson française

« Yves Jamait »

Plancha Tour (21)

On ne présente plus cet artiste issu de la scène active de la chanson française : 20 ans de carrière, 11 albums, 3 disques d’Or, plus de 2000 dates de concert et plus d’un million de spectateurs. Nous vous invitons à le rejoindre autour de cette plancha allégorique, pour partager et se repaître ensemble de mots et de musique et de boire, de vers en vers, la coupe et le couplet jusqu’à la lie. Attention ! L’abus de chansons peut conduire à l’ivresse et l’ivresse à la fraternité.

Tout public

19h-20h : Première partie : « Coquille » (11) Proposé par Music’Al Sol

MUSIQUE ÉLECTRO-ACOUSTIQUE

Passionnée par le collectif, elle se dirige naturellement vers le métier d’orchestre et joue dans diverses formations : Orchestre du Capitole de Toulouse, Orchestre de Montpellier, Bremer Philharmoniker, Qatar Philharmonic Orchestra … En parallèle, Marion s’épanouit en explorant d’autres genres. La violoncelliste se dévoile aujourd’hui en tant que compositrice en solo sous le pseudo Coquille et a signé la musique originale du court métrage KIM de Clément Rigour.

Tout public

Réservation recommandée

Music’Al Sol nous propose son Estanket et Lo Crostet Etik pour manger et boire un verre dans une ambiance décorée à leur manière. Un atelier d’écriture de chanson est prévu avec le groupe chant du conservatoire.

2023-11-17 19:00:00

Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie



French song

« Yves Jamait

Plancha Tour (21)

There’s no need to introduce this artist from the active French chanson scene: a 20-year career, 11 albums, 3 gold discs, over 2000 concert dates and over a million spectators. We invite you to join him around this allegorical plancha, to share and feast together on words and music, and to drink, verse by verse, the cup and verse to the dregs. But beware! Too much song can lead to drunkenness, and drunkenness to brotherhood.

All audiences

7-8pm: Opening act: « Coquille » (11) Presented by Music?Al Sol

ELECTRO-ACOUSTIC MUSIC

Passionate about the collective, she naturally gravitated towards the orchestral profession, playing in various ensembles: Orchestre du Capitole de Toulouse, Orchestre de Montpellier, Bremer Philharmoniker, Qatar Philharmonic Orchestra? At the same time, Marion explores other genres. Today, the cellist reveals herself as a solo composer under the pseudonym Coquille, and has penned the original score for the short film KIM by Clément Rigour.

All audiences

Booking recommended

Music?Al Sol offers us its Estanket and Lo Crostet Etik to eat and drink in an atmosphere decorated in their own way. A songwriting workshop is planned with the Conservatoire singing group

Canción francesa

« Yves Jamait

Gira Plancha (21)

No hace falta presentar a este artista de la activa escena de la chanson francesa: 20 años en activo, 11 álbumes, 3 discos de oro, más de 2000 fechas de conciertos y más de un millón de espectadores. Le invitamos a unirse a él en torno a esta plancha alegórica, para compartir y festejar juntos la palabra y la música y beber, verso a verso, la copa y el verso hasta las heces. Pero ¡cuidado! Demasiadas canciones pueden llevar a la embriaguez, y la embriaguez a la hermandad.

Todos los públicos

19.00-20.00 h: Actuación inaugural: « Coquille » (11) Presentado por Music?Al Sol

MÚSICA ELECTROACÚSTICA

Apasionada por lo colectivo, se inclinó naturalmente hacia la profesión orquestal, tocando en diversos conjuntos: Orquesta del Capitolio de Toulouse, Orquesta de Montpellier, Bremer Philharmoniker, Orquesta Filarmónica de Qatar? Al mismo tiempo, Marion ha explorado otros géneros. La violonchelista trabaja ahora como compositora en solitario bajo el seudónimo de Coquille, y escribió la partitura original del cortometraje KIM, de Clément Rigour.

Todos los públicos

Reserva recomendada

Music?Al Sol ofrece su Estanket y Lo Crostet Etik para comer y beber en un ambiente decorado a su manera. También habrá un taller de composición de canciones con el grupo de canto del Conservatorio

Französisches Chanson

« Yves Jamait »

Plancha Tour (21)

Dieser Künstler aus der aktiven Szene des französischen Chansons muss nicht mehr vorgestellt werden: 20 Jahre Karriere, 11 Alben, 3 Goldene Schallplatten, mehr als 2000 Konzerttermine und über eine Million Zuschauer. Wir laden Sie ein, sich mit ihm um diese allegorische Plancha zu versammeln, um gemeinsam Worte und Musik zu teilen und sich an ihnen zu laben und von Vers zu Vers den Kelch und die Strophe bis zur Neige zu trinken. Achtung! Der Missbrauch von Liedern kann zur Trunkenheit führen und die Trunkenheit zur Brüderlichkeit.

Alle Zuschauer

19h-20h: Erster Teil: « Coquille » (11) Angeboten von Music?Al Sol

ELEKTRO-AKUSTISCHE MUSIK

Mit ihrer Leidenschaft für das Kollektiv wendet sie sich natürlich dem Orchesterberuf zu und spielt in verschiedenen Formationen: Orchestre du Capitole de Toulouse, Orchestre de Montpellier, Bremer Philharmoniker, Qatar Philharmonic Orchestra? Parallel dazu blüht Marion auf, indem sie andere Genres erkundet. Die Cellistin tritt heute unter dem Pseudonym Coquille als Solokomponistin auf und hat die Originalmusik für den Kurzfilm KIM von Clément Rigour geschrieben.

Für alle Altersgruppen

Reservierung empfohlen

Music?Al Sol bietet sein Estanket und Lo Crostet Etik an, um in einem auf ihre Weise dekorierten Ambiente zu essen und zu trinken. Ein Songwriting-Workshop mit der Gesangsgruppe des Konservatoriums ist geplant

