SAISON CULTURELLE DES CORBIÈRES – DERRIÈRE LE HUBLOT SE CACHE PARFOIS DU LINGE Ferrals-les-Corbières, 13 octobre 2023, Ferrals-les-Corbières.

Ferrals-les-Corbières,Aude

« Derrière le hublot se cache parfois du linge »

Les filles de Simone (94)

Distribution : Création collective : André Antébi, Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau et Chloé Olières / Texte : Tiphaine Gentilleau et l’équipe de création du spectacle / Avec André Antébi, Tiphaine Gentilleau et Capucine Lespinas / Direction d’acteur.ices : Claire Fretel / Création lumières : Mathieu Courtaillier / Scénographie : Emilie Roy / Costumes : Sarah Dupont / Chorégraphie : Jeanne Alechinsky / Création sonore : Lucie Cravero et Théo Tiersen / Régie : Mathieu Courtailler et Camille Faye / Production et diffusion : Histoire de… (Clémence Martens et Alice Pourcher) / Administration : Audrey Taccori / Photos : Christophe Raynaud De Lage

Tentative théâtrale, mixte et collective, pour secouer le cocotier du couple hétéro-normé. Qu’il s’agisse du rapport à l’amour construit différemment dès l’enfance, de la séduction, de la sexualité, du quotidien domestique partagé, de la parentalité, nous faisons sortir de leurs boîtes les diables cachés dans les détails, des chaussettes qui traînent à la libido en berne, des émotions mal partagées à la mauvaise foi bien distribuée.

A partir de 15 ans

Réservation recommandée

En lien avec le spectacle, le club du palace vous propose le jeudi 12 octobre à 20h30 au cinéma Le Palace à Lézignan-Corbières le film « Le processus de paix » d’Ilan Kipler.

Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie



« Behind the porthole sometimes hides laundry »

Les filles de Simone (94)

Cast: Collective creation: André Antébi, Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau and Chloé Olières / Text: Tiphaine Gentilleau and the show?s creative team / With André Antébi, Tiphaine Gentilleau and Capucine Lespinas / Direction d?acteur.ices: Claire Fretel / Lighting design: Mathieu Courtaillier / Set design: Emilie Roy / Costumes: Sarah Dupont / Choreography: Jeanne Alechinsky / Sound design: Lucie Cravero and Théo Tiersen / Stage management: Mathieu Courtailler and Camille Faye / Production and distribution: Histoire de? (Clémence Martens and Alice Pourcher) / Administration: Audrey Taccori / Photos: Christophe Raynaud De Lage

A mixed and collective theatrical attempt to shake up the heteronormative couple. Whether it’s the relationship to love built differently from childhood onwards, seduction, sexuality, shared daily domestic life or parenthood, we bring out of their boxes the devils hidden in the details, from dragging socks to low libido, from badly shared emotions to well-distributed bad faith.

Ages 15 and up

Booking recommended

To coincide with the show, the Club du Palace will be showing Ilan Kipler’s film « Le processus de paix » on Thursday October 12 at 8:30pm at Le Palace cinema in Lézignan-Corbières

« Detrás del ojo de buey a veces se esconde la colada »

Les filles de Simone (94)

Reparto: Creación colectiva: André Antébi, Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau y Chloé Olières / Texto: Tiphaine Gentilleau y el equipo creativo del espectáculo / Con André Antébi, Tiphaine Gentilleau y Capucine Lespinas / Dirección.ices: Claire Fretel / Diseño de iluminación: Mathieu Courtaillier / Diseño de decorados: Emilie Roy / Vestuario: Sarah Dupont / Coreografía: Jeanne Alechinsky / Diseño de sonido: Lucie Cravero y Théo Tiersen / Dirección de escena: Mathieu Courtailler y Camille Faye / Producción y distribución: Histoire de? (Clémence Martens y Alice Pourcher) / Administración: Audrey Taccori / Fotos: Christophe Raynaud De Lage

Un intento teatral mixto y colectivo de sacudir la pareja heteronormativa. Ya se trate de la relación con el amor construida de forma diferente desde la infancia, de la seducción, de la sexualidad, de la vida doméstica cotidiana compartida o de la paternidad, sacamos de sus cajas los demonios escondidos en los detalles, desde los calcetines arrastrados hasta la libido baja, desde las emociones mal compartidas hasta la mala fe bien repartida.

A partir de 15 años

Se recomienda reservar

Paralelamente al espectáculo, el jueves 12 de octubre a las 20.30 h en el cine Le Palace de Lézignan-Corbières, el Club du Palace proyectará la película « Le processus de paix » de Ilan Kipler

« Hinter dem Bullauge versteckt sich manchmal Wäsche »

Die Töchter von Simone (94)

Besetzung: Gemeinsame Kreation: André Antébi, Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau und Chloé Olières / Text: Tiphaine Gentilleau und das Kreationsteam des Stücks / Mit André Antébi, Tiphaine Gentilleau und Capucine Lespinas / Schauspielerische Leitung.schauspiel: Claire Fretel / Lichtdesign: Mathieu Courtaillier / Bühnenbild: Emilie Roy / Kostüme: Sarah Dupont / Choreografie: Jeanne Alechinsky / Tongestaltung: Lucie Cravero und Théo Tiersen / Regie: Mathieu Courtailler und Camille Faye / Produktion und Vertrieb: Histoire de? (Clémence Martens und Alice Pourcher) / Verwaltung: Audrey Taccori / Fotos: Christophe Raynaud De Lage

Ein gemischter und kollektiver Theaterversuch, um die Kokosnuss des heteronormativen Paares zu erschüttern. Ob es sich um die Beziehung zur Liebe handelt, die von Kindheit an unterschiedlich aufgebaut wird, um Verführung, Sexualität, den gemeinsamen häuslichen Alltag oder die Elternschaft, wir holen die Teufel aus ihren Schachteln, die sich in den Details verstecken, von den schleifenden Socken bis zur Libido im Keller, von den schlecht geteilten Emotionen bis zur gut verteilten Bösartigkeit.

Ab 15 Jahren

Reservierung empfohlen

In Verbindung mit der Aufführung zeigt der Club du Palace am Donnerstag, den 12. Oktober um 20.30 Uhr im Kino Le Palace in Lézignan-Corbières den Film « Der Friedensprozess » von Ilan Kipler

