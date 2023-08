JEP 2023 – MUSÉE SPIKTRI Ferrals-les-Corbières, 16 septembre 2023, Ferrals-les-Corbières.

Ferrals-les-Corbières,Aude

Découvrez à demi-tarif notre site de 14 000 m2.

(dernières entrées à 16h)

Food trucks et buvette sur place. Grand parking gratuit..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie



Discover our 14,000 m2 site at half price.

(last admission at 4pm)

Food trucks and refreshment stands on site. Ample free parking.

Descubra nuestro recinto de 14.000 m2 a mitad de precio.

(última entrada a las 16:00)

Camiones de comida y puestos de refrescos in situ. Amplio aparcamiento gratuito.

Entdecken Sie zum halben Preis unser 14 000 m2 großes Gelände.

(letzter Einlass um 16 Uhr)

Foodtrucks und Erfrischungsstände vor Ort. Großer kostenloser Parkplatz.

