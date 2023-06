JOURNÉE AMÉRICAINE AU MUSÉE SPIKTRI Ferrals-les-Corbières, 25 juin 2023, Ferrals-les-Corbières.

Ferrals-les-Corbières,Aude

Le musée Spiktri offre une expérience complète avec une exposition de voitures de collection américaines et une immersion dans l’Univers Spiktronien.

Les visiteurs pourront admirer une superbe collection de voitures classiques, participer à des animations interactives, profiter d’un taureau mécanique et se régaler avec les food-trucks et la buvette sur place.

C’est une journée divertissante et mémorable pour tous les passionnés d’automobile et les amateurs d’activités américaines..

2023-06-25 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie



The Spiktri Museum offers a complete experience, with an exhibition of classic American cars and an immersion in the Spiktronian Universe.

Visitors can admire a superb collection of classic cars, take part in interactive animations, enjoy a mechanical bull and feast on food-trucks and refreshments on site.

It’s an entertaining and memorable day for all car enthusiasts and lovers of American activities.

El museo Spiktri ofrece una experiencia completa, con una exposición de coches clásicos americanos y una inmersión en el Universo Spiktroniano.

Los visitantes pueden admirar una magnífica colección de coches clásicos, participar en actividades interactivas, disfrutar de un toro mecánico y deleitarse con food-trucks y un bar de refrescos in situ.

Es un día entretenido y memorable para todos los aficionados a los coches y a las actividades americanas.

Das Spiktri-Museum bietet ein umfassendes Erlebnis mit einer Ausstellung amerikanischer Oldtimer und dem Eintauchen in das Spiktronianische Universum.

Die Besucher können eine großartige Sammlung klassischer Automobile bewundern, an interaktiven Animationen teilnehmen, einen mechanischen Bullen genießen und sich an den Foodtrucks und der Imbissbude vor Ort laben.

Es ist ein unterhaltsamer und unvergesslicher Tag für alle Autofans und Liebhaber amerikanischer Aktivitäten.

Mise à jour le 2023-06-01 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois