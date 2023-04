NOS LANGUES RÉGIONALES : UNE SOIRÉE, DEUX SPECTACLES 25 Rue de la Robine, 22 avril 2023, Ferrals-les-Corbières.

En quoi les langues régionales sont-elles encore aujourd’hui sources de transmission ?

17h / Je ne parle pas Occitan en public

La Cie Lilo met en scène cette situation inconfortable d’une appartenance contrariée, à travers le cas d’Irène qui comprend l’occitan mais ne le parle pas. Elle refuse de choisir entre le français et l’occitan. A partir de là s’inaugure pour cette vagabonde de l’entre-deux une quête onirique et drôle à la rencontre de ses aïeux, descendants, amours ou… employeurs.

21h / Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour

Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. Il raconte joyeusement son

amour des langues en duo avec Alain Larribet musicien du monde et

béarnais. Il parle de son héritage sensible et de ses lubies : la honte des

patois, la résistance à l’uniformisation, et la perte de la transmission..

2023-04-22 à 17:00:00 ; fin : 2023-04-22 . EUR.

25 Rue de la Robine

Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie



How are regional languages still a source of transmission today?

17h / I don’t speak Occitan in public

Cie Lilo stages this uncomfortable situation of a thwarted belonging, through the case of Irene who understands Occitan but does not speak it. She refuses to choose between French and Occitan. From there, this wanderer of the in-between begins a dreamlike and funny quest to meet her ancestors, descendants, lovers or? employers.

9pm / My mother tongue is going to die and I find it hard to talk to you about love

Jaulin loves words, that’s nothing new. He joyfully recounts his

his love of languages in a duet with Alain Larribet, a world musician and

musician from Béarn. He talks about his sensitive heritage and his whims: the shame of patois

he talks about his sensitive heritage and his whims: the shame of the dialects, the resistance to standardization, and the loss of transmission.

¿De qué manera las lenguas regionales siguen siendo fuente de transmisión en la actualidad?

17.00 h / No hablo occitano en público

Cie Lilo pone en escena esta incómoda situación de pertenencia frustrada, a través del caso de Irène, que entiende el occitano pero no lo habla. Se niega a elegir entre el francés y el occitano. A partir de ahí, esta vagabunda de lo intermedio inicia una búsqueda onírica y divertida para encontrarse con sus antepasados, descendientes, amantes o… patrones.

21h / Mi lengua materna se va a morir y me cuesta hablarte de amor

A Jaulin le encantan las palabras, eso no es nada nuevo. Relata con alegría su

su amor por los idiomas en un dúo con Alain Larribet, músico del mundo y

músico de Béarn. Habla de su herencia sensible y de sus caprichos: la vergüenza de

habla de su herencia sensible y de sus caprichos: la vergüenza del patois, la resistencia a la estandarización y la pérdida de transmisión.

Inwiefern sind Regionalsprachen auch heute noch Quellen der Überlieferung?

17h / Ich spreche kein Okzitanisch in der Öffentlichkeit

Die Cie Lilo inszeniert diese unbequeme Situation einer vereitelten Zugehörigkeit anhand des Falls von Irène, die Okzitanisch versteht, aber nicht spricht. Sie weigert sich, zwischen Französisch und Okzitanisch zu wählen. Von da an beginnt für diese Wanderin des Zwischenraums eine traumhafte und lustige Suche nach ihren Vorfahren, Nachkommen, Liebhabern oder … Arbeitgebern.

21h / Meine Muttersprache wird sterben und es fällt mir schwer, von Liebe zu sprechen

Jaulin liebt Worte, das ist nichts Neues. Er erzählt fröhlich von seiner

liebe zu den Sprachen im Duett mit Alain Larribet, einem Weltmusiker und

aus dem Bearnais. Er spricht von seinem sensiblen Erbe und von seinen Marotten: die Scham der

dialekte, den Widerstand gegen die Uniformierung und den Verlust der Überlieferung.

