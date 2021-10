Ferraj Brasserie Communale, 6 novembre 2021, Marseille.

Brasserie Communale, le samedi 6 novembre à 21:00

Ferraj, c’est la rencontre de cinq natifs algériens et marseillais d’adoption. En 2016, ils décident de redonner un souffle à la poésie traditionnelle algérienne, des poèmes berbères et bédouins d’une tradition populaire, orale et ancestrale. Apologie de l’amour, éloge des plaisirs de la vie, les mots viennent dessiner un panorama des cultures du désert aux rives de la Méditerranée. Ces poèmes destinés à l’oubli reprennent vie avec une musique à la fois traditionnelle et moderne. Les instruments de musique ethnique comme les karkabou, le t’bal, le bendir ou le guellal viennent ponctuer les rythmes dansants de la batterie, flirter avec le groove de la basse et se distordre avec les guitares électriques envoûtantes. Ferraj puise ses influences dans le raï, le chaâbi, le blues du désert mais aussi la musique afro, le rock psyché, et le jazz-funk. ——————————————— [https://www.youtube.com/watch?v=Q-upQd0Q4l0](https://www.youtube.com/watch?v=Q-upQd0Q4l0) [https://soundcloud.com/ferraj-groupe](https://soundcloud.com/ferraj-groupe)

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



