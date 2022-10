TEENAGE HEARTS + CLAIMED CHOICE + GONNA GET YOURS + 8°6 CREW FERRAILLEUR, 26 novembre 2022, Nantes.

TEENAGE HEARTS + CLAIMED CHOICE + GONNA GET YOURS + 8°6 CREW Samedi 26 novembre, 20h30 FERRAILLEUR

20€ en prévente / 22€ sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

TEENAGE HEARTS.

Raw Punk 77 Raw Punk 77 https://www.youtube.com/watch?v=_5aiU63dwe8 CLAIMED CHOICE.

Un mélange oi!/punk et Bovver glam gagnant. Imaginez les Clichés qui essaieraient de faire du Slade… ou l’inverse? https://www.youtube.com/watch?v=ADc5bSJMYTE&t=1s GONNA GET YOURS.

Oi ! À l’anglaise de Paris/ banlieue, formé en 2005,et influencé par les 80’s (Blitz, the Blood,Crisis) aussi bien que le son moderne (Shocktroops, Skinflicks)., … https://www.youtube.com/watch?v=qm8uaXsyyDc 8°6 CREW.

Depuis plus de 20 ans, 8°6 CREW se produit sur les scènes ska, reggae et punk-rock de France et d’Europe. La solidité de sa rythmique, la générosité de sa section cuivre et les textes durs et vrais de Charly forgent l’identité du groupe. https://www.youtube.com/watch?v=89SCMFMDt9k

2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-26T23:59:00+01:00

