Vendredi 26 novembre, 20h30 SPIDER ZED * Spider ZED est le héros qu’on garde toujours près de nous pour nous rassurer. Celui qui nous montre qu’on est capable de faire des choses. Bien sûr on peut craindre d’échouer quand ont choisi d’arrêter ses études pour se consacrer pleinement à sa carrière d’artiste. Il faut savoir gérer le début d’une petite notoriété, l’angoisse d’une instabilité professionnelle, ou encore l’angoisse de la stabilité amoureuse. Bref tout ce que peut ressentir un jeune adulte d’aujourd’hui. Cet EP, publié sur le label FORCHETTA, marque un cap à franchir pour Spider ZED, une étape supplémentaire dans sa vie d’artiste pour pouvoir (enfin) se sentir bien… https://www.facebook.com/SpiderZED/ https://spiderzed.wixsite.com/tour *

vendredi 26 novembre – 20h30 à 23h30

17€ en loc. 20€ sur place FERRAILLEUR 21 quai des Antilles – Hangar à Bananes, 44200 Nantes

