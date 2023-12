Cet évènement est passé Sauvan Ferrailleur (Le) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Sauvan Ferrailleur (Le) Nantes, 10 avril 2024 19:30, Nantes. 2024-04-10

Horaire : 20:30

Gratuit : non 24 € sur place / 20 € en prévente Billetterie : ospectacles.fr Concert. « La chanson pour chanter, l’électro pour danser » : Telle est la devise de la musique de Sauvan dont l’ambition avouée est de replacer la chanson à texte au cœur de la fête. Jeune auteur, compositeur et interprète parisien d’électro-variété, la musique de Sauvan offre une vibe unique, mélangeant habilement des éléments issus de la chanson et de la variété, ainsi que de la musique électro. Ferrailleur (Le) Ile de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr https://www.leferrailleur.fr/ Détails Heure : 19:30 - 08:34 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44200 Lieu Ferrailleur (Le) Adresse 21 Quai des Antilles - Hangar à Bananes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Ferrailleur (Le) Nantes Latitude 47.201231 Longitude -1.573228 latitude longitude 47.201231, -1.573228

Ferrailleur (Le) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/