Selug et $enar + Sto + Shining – Festival Hip Opsession Ferrailleur (Le) Nantes, 29 février 2024

Concerts. Selug et $enar : Selug et $enar, duo de rappeurs originaires du sud-ouest de la France, ont rapidement fait leur place sur la scène underground toulousaine grâce à leur style mélancolique et introspectif. Après le succès de leur premier EP « Éternel Retour » et du mini-EP « Le jour se lève », ils amorcent un nouveau chapitre avec leur projet actuel, LMQMTSLT. Leur retour se caractérise par des paroles incisives et compétitives, centrées sur l’égotrip mais imprégnées d’une profonde amertume et d’une tristesse personnelle. Sto : Sto est un jeune artiste lillois, figure émergente du rap français. Son identité musicale reflète son état d’esprit au quotidien. Influencé par la trap et l’électro, sa musique peut réunir tous types de publics grâce à des beats futuristes et des 808 malicieuses et entraînantes. + en 1ère partie – Shining : Shining Project est un ensemble d’artistes issus du bassin nantais, allant du graphisme à la composition musicale. Le collectif a su s’adapter à l’ère numérique et s’implanter sur la scène Soundcloud. Leur premier clip est sorti cette année, « EREBE », disponible également sur les plateformes. Organisé par Pick Up Production Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024) Ouverture des portes à 20h

