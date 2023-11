Nemo + Simia Ferrailleur (Le) Nantes, 29 novembre 2023, Nantes.

2023-11-29

Horaire : 20:30

Gratuit : non 22 € en prévente / 24 € sur place Réservation : ospectacles.fr

Concerts. Nemo (rap) : Nemo est né en août 2003 à Grenoble. A peine dehors, il pouvait constater que la montagne en facede la clinique était en train de brûler.Durant leurs années lycées, avec sa bande de potes soudés jusqu’à la mort, ils passent leur temps à s’ennuyer et faire des bêtises. « Tous les jours on essaye de garder notre esprit d’enfant et de fuir ce à quoi la société veut qu’on se conforme et ça peut passer par toutes sortes de choses. » Nemo comprend rapidement qu’il devra faire un choix entre devenir rockstar ou skater pro.En 2021, il entame sa collaboration avec le label Pan European Recording. D’abord intrigué par autant d’aisance et de créativité chez un jeune garçon de 18 ans, sa capacité à s’approprier un monde de musique et en restituer une œuvre personnelle. Puis, fasciné par la profondeur des textes et l’engagement poétique, la relation est née comme une évidence.NEVERSTOPTHERAVE, son 1er EP – 6 titres en forme de statement est une introduction au travail de Nemo : 6 titres bouillonnants chantés en français, entre (hyper-)pop moderne, ballades nostalgiques et banger rave. Simia (musique alternative) : Le temps est ce qu’on en fait. Ça pourrait être le fil rouge des titres de Simia. Ne rien gâcher, y croire, encore et encore, malgré le doute, la peur, le monde. Quand on découvre la musique de Simia, on comprend qu’il est de cette génération qui ne veut plus s’imposer des barrières désormais obsolètes. Rock, pop, rap, Simia autopsie le monde avec hargne, au travers de textes acides et mélancoliques jetés en pagaille sur les prods du prometteur duo Jersey, de Piège ou encore de Panteros666.Sur scène, ce sera désormais avec un vrai groupe, Renaud à la guitare et Carl à la basse et au clavier, plus un batteur. Live. Organique. Lui ! Quand il parle des disques qui l’ont marqué, il cite spontanément les Strokes, Arctic Monkeys, Oxmo Puccino, Népal, Radiohead, Pixies, RHCP, Bloc Party, Joy Division, The Cure… On comprend alors encore mieux ses chansons, sorte de post punk à l’énergie viscérale, délicieusement mélodique, avec toujours ce groove entêtant hérité du hip hop. Un vrai sens du flow, des textes qui disent des choses, droit dans les yeux, une volonté de n’en faire qu’à sa tête. Ses textes doivent autant à son expérience personnelle qu’à sa capacité à regarder le monde sans fard. Il puise autant dans la fiction que dans la réalité. Toujours avec le désir de raconter ce que nous sommes. Il est moins slogan qu’introspection et cela offre à ses chansons une force indéniable.

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr