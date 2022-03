« Férolles, le GRAND village de la lecture ! » Palace des Salopettes Férolles Catégories d’évènement: Férolles

Loiret

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Palace des Salopettes

« Férolles, le GRAND village de la lecture ! » c’est la fête du livre pour tout le monde ! (que vous soyez de Férolles ou d’ailleurs !) Un événement proposé par Chapitre 2 et la Troupe des Salopettes : ces deux structures souhaitent par cette manifestation proposer une approche plurielle et conviviale du livre ! Cet événement a été pensé et est réalisé par des professionnels, des artistes, des habitants et associations de Férolles soit plus d’une centaine de personnes ! Au programme de la grande fête du livre de Férolles, la lecture par [**Timothée Cueff**](https://www.editions-lunatique.com/timoth%C3%A9e-cueff) d’un extrait de son roman [**Les Pieds dans l’eau**](https://www.editions-lunatique.com/les-pieds-dans-l-eau). Dimanche 3 avril, à 14 heures. Site de l’événement : [[https://www.chapitre2.org/post/férolles-le-grand-village-de-la-lecture-les-2-et-3-avril-la-fête-du-livre-dans-tous-ses-états](https://www.chapitre2.org/post/férolles-le-grand-village-de-la-lecture-les-2-et-3-avril-la-fête-du-livre-dans-tous-ses-états)](https://www.chapitre2.org/post/férolles-le-grand-village-de-la-lecture-les-2-et-3-avril-la-fête-du-livre-dans-tous-ses-états) Programme complet : [https://3daabdd1-ea32-478b-a5b4-a10147776028.usrfiles.com/ugd/3daabd_f55ff7b44b134c72806612f0816d9ddd.pdf](https://3daabdd1-ea32-478b-a5b4-a10147776028.usrfiles.com/ugd/3daabd_f55ff7b44b134c72806612f0816d9ddd.pdf)

Entrée libre

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T20:00:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:00:00

