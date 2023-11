Fernando Rosa New Morning Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 19h00 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 25.30 EUR

Fernando Rosa, l’énorme phénomène de la guitare basse et des réseaux sociaux venu du Brésil, est de retour au New Morning !

Son nouveau projet, « Funk Ship », prolonge sur scène l’univers disco funk jubilatoire qu’il a développé au cours des trois dernières années et qui l’a fait connaître du plus grand public sur Instagram. Pour cette occasion exceptionnelle, il sera accompagné par le batteur anglais David Palmer (Rod Stewart’s band) et du producteur français très prisé de la scène boogie, Magoo !

Né et élevé dans la banlieue de São Paulo, Fernando Rosa apprend à jouer de la basse dès l’âge de 8 ans, démarrant même sa carrière professionnelle à 14 ans ! C’est un musicien qui développe très tôt une véritable authenticité d’artiste, alliant une technique impressionnante à un feeling et une audace enthousiasmante. Parfaisant à la fois sa culture musicale colossale et son jeu virtuose dans de très nombreux styles allant du jazz, au funk, du rock à la musique brésilienne et jusqu’au hip hop, Fernando devient un des musiciens les plus demandés et reconnus au Brésil.

== Line up ==

Fernando Rosa (Basse), David Palmer (Batterie), Magoo (Claviers)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/668590788755185/ https://www.facebook.com/events/668590788755185/ https://www.newmorning.com/20240120-5857-fernando-rosa.html

Fernando Rosa