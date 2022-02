FERNANDEL EN CHANSONS Balaruc-le-Vieux, 26 février 2022, Balaruc-le-Vieux.

FERNANDEL EN CHANSONS Balaruc-le-Vieux

2022-02-26 17:00:00 – 2022-02-26

Balaruc-le-Vieux Hérault Balaruc-le-Vieux

EUR 5 5 Mickaël VIGUIER, comédien chanteur, nous invite à un voyage à travers poétique et humoristique de FERNANDEL, accompagné de Philippe BRUN au piano.

Un clin d’oeil à l’univers humoristique et poétique de Fernandel, chanteur et acteur de cinéma aux accents comiques et répliques légendaires. Un clin d’oeil à son accent ensoleillé, à ce langage simple et coloré de Pagnol ou Giono qui magnifient la Provence et ses personnages authentiques.

Marcel PAGNOL disait de lui: Il possède le don de faire rire les êtres qui ont tant de raisons de pleurer »

En une vingtaine de chansons, Mickaël VIGUIER et Philippe BRUN nous font revivre la Provence de FERNANDEL, fier de son accent du midi.

Réservation conseillée: reservation@ville-balaruclevieux.fr. Spectacle soumis à la règlementation sanitaire en vigueur

Balaruc-le-Vieux

dernière mise à jour : 2022-01-25 par