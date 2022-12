« Fernande Olivier & Pablo Picasso, dans l’intimité du Bateau-Lavoir » Musée de Montmartre, 14 octobre 2022, Paris.

Du vendredi 14 octobre 2022 au dimanche 19 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

. payant

Découvrez « Fernande Olivier et Pablo Picasso, dans l’intimité du Bateau-Lavoir » au Musée de Montmartre jusqu’au 19 février 2023

L’exposition est organisée par le musée de Montmartre – Jardins Renoir avec le soutien exceptionnel du Musée national Picasso-Paris.

Femme moderne, Fernande Olivier (1881-1966) commence sa carrière en tant que modèle professionnel. Elle travaille pour de nombreux artistes comme Cormon, Manolo, Canals, Sunyer… avant d’être mieux connue comme compagne du jeune Picasso. Fernande a beaucoup à dire sur elle-même par ses écrits : « Souvenirs intimes » et « Picasso et ses amis ». Cette personnalité du Bateau-Lavoir et de la vie montmartroise au début du XXe siècle fait l’objet d’une première exposition qui lui est entièrement consacrée.

L’exposition illustre certains épisodes phares des avant-gardes, racontés par Fernande grâce à des archives familiales et de nombreux prêts publics et privés. Le point-de-vue adopté est celui de Fernande à travers ses écrits, ses correspondances et même ses œuvres. Elle analyse ses écrits, le soutien de Paul Léautaud et la réception de ses ouvrages. Femme moderne, modèle, artiste et écrivain, elle est le témoin incontournable d’une époque et d’un milieu artistique.

Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris

Contact : https://museedemontmartre.fr/exposition/expo-fernande-olivier-picasso/ infos@museedemontmartre.fr https://www.facebook.com/MuseeMontmartre/ https://www.facebook.com/MuseeMontmartre/ https://museedemontmartre.fr/

Musée de Montmartre Affiche de l’exposition « Fernande Olivier et Pablo Picasso, dans l’intimité du Bateau-Lavoir » jusqu’au 19 février 2023 !