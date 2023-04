Fernanda Primo – Andanças Catégorie d’Évènement: île de France

Fernanda Primo – Andanças, 21 mai 2023, . Le dimanche 21 mai 2023

de 17h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Billetterie à partir du 12 mai

Au kiosque : billetterie gratuite – Parvis de la Mairie du 11e

Chez vous : sur notre site www.festivalonze.org

Rubrique « informations » (2€ de frais de billetterie) « Andanças » présente un répertoire de musique instrumentale brésilienne contemporaine. Andanças

Fernanda Primo, accompagnée par Fabrice Thompson

Création 2023

« Andanças » présente un répertoire de musique instrumentale brésilienne contemporaine de guitaristes compositeurs, comme Guinga, Egberto Gismonti, Baden Powell, Garoto et Henrique Annes, y compris les nouvelles compositions de Fernanda Primo et aussi celles de son dernier album « Opará », inspiré de la nature et des rythmes de Pernambuco. Elle se produira aux côtés du percussionniste Fabrice Thompson, et ensemble ils feront un voyage sonore dans un Brésil fascinant où la musique classique se mêle à la musique populaire brésilienne et au jazz, fruit du métissage du peuple brésilien. fernandaprimo.com Guitare : Fernanda Primo

Percussions : Fabrice Thompson Cour de la Mairie du 11e arrondissement Contact : http://www.festivalonze.org/spectacle/andancas/ https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

Fabricio Pimentel

