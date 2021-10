FERNAND POUILLON ARCHITECTE DE MEUDON-LA-FORÊT Espace culturel Robert-Doisneau, 19 novembre 2021, Meudon.

### **MEUDON-LA-FORÊT, 60 ANS DE VIE DE QUARTIER** À l’occasion des 60 ans de Meudon-la-Forêt, la ville rend hommage à **Fernand Pouillon**. Architecte pionnier de Meudon-la-Forêt, il est un des personnages emblématiques du quartier dont la résidence Le Parc a été labélisée « Patrimoine du XXe siècle ». Colloque, rencontre d’auteurs, spectacles, visite guidée du quartier et exposition sont au programme de ce week end consacré à la construction du quartier de Meudon-la-Forêt. ### **PROGRAMME** Débat **FERNAND POUILLON, UN ARCHTECTE CONTROVERSÉ** **L’architecture du XXème en débat** En amont du colloque du dimanche 21 novembre « Fernand Pouillon, agora de Meudon la Forêt » organisé avec la Cité de l’Architecture à Paris et la Ville de Meudon, cette rencontre-débat se veut un temps de sensibilisation et de découverte de la figure et de l’architecture de Fernand Pouillon, cet adepte de la « beauté pour tous ». L’homme et l’architecte seront mis en perspective avec les grands courants de l’architecture du XXe siècle. Très impliqué dans la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, on retrouve des bâtiments de cet amoureux de la pierre qui ne dédaignait pas le béton aussi bien en région parisienne qu’en Algérie ou en Iran. AVEC **MARC BEDARIDA**, ARCHITECTE ET HISTORIEN DE L’ARCHITECTURE, **MARC PERELMAN,** ARCHITECTE ET ESSAYISTE **DANIÈLE VOLDMAN**, DIRECTRICE DE RECHERCHE CNRS HISTORIENNE DE L’URBANISME ET SPÉCIALISTE DE LA RECONSTRUCTION DES VILLES APRÈS-GUERRE ANIMÉE PAR **FRANÇOISE OBJOIS** _—————————————————————————————————_ Colloque **FERNAND POUILLON AGORE MEUDON-LA-FORÊT** **Avec la Cité de l’Architecture** AVEC **FRANCIS RAMBERT**, CRITIQUE D’ARCHITECTURE « FERNAND POUILLON, UN AUTEUR CONSTRUCTEUR FERNAND POUILLON ET MEUDON -LA-FORÊT » **JOSEPH ABRAM**, HISTORIEN DE L’ARCHITECTURE « FERNAND POUILLON, UNE FILIATION AVEC AUGUSTE PERRET » **PIERRE-LOUIS FALCONI**, ARCHITECTE « FERNAND POUILLON ET SON RAPPORT AU PAYSAGE » **MICHEL SAPORTA,** LIBRAIRE « FERNAND POUILLON, UN ARCHITECTE LETTRÉ ET BIBLIOPHILE » **EMMANUEL BRÉON**, HISTORIEN D’ART « FERNAND POUILLON, L’ARCHITECTE ET LES ARTISTES » Dimanche 21 novembre – dès 14h Espace culturel Robert-Doisneau Entrée libre —————————————————————————————————- Documentaire _Dans le cadre du Mois documentaire_ **LE ROMAN D’UN ARCHITECTE** **Film de Christian Meunier** Amoureux d’architecture et porté par la volonté acharnée de construire, dans l’urgence, des logements de qualité à des prix imbattables, Fernand Pouillon (1912-1986) a connu un destin singulier. De la Méditerranée à la région parisienne, ce film fait redécouvrir l’oeuvre impressionnante d’un homme qui paya cher la fidélité à ses convictions. Vendredi 19 novembre – 20h30 Espace culturel Robert-Doisneau Gratuit —————————————————————————————————— Expositions **CLIMAT DE FRANCE** **Stéphane Couturier** Depuis 2011, Stéphane Couturier, mène un travail photographique sur la cité Climats de France à Alger, édifiée par Fernand Pouillon. Le photographe en perçoit l’épaisseur historique et choisit d’explorer les aspects architecturaux, urbains et humains. Véritable tournant dans l’oeuvre de Stéphane Couturier, ce travail tend à dévoiler un part intime de ces murs. **HAMID RAHICHE** Jeune photographe algérois, Hamid Rahiche travaille depuis quelques années sur les problématiques urbaines et les mutations sociales gravitant autour de la ville d’Alger. L’artiste témoigne de l’ancrage des hommes dans leur quotidien et dans leurs lieux de vie. **AURÉLIE POINAT** Aurélie Poinat est une peintre dont le travail s’apparente à la construction de « palais de mémoire ». Elle peint l’espace habité par l’Homme. En 2017, elle découvre au hasard d’un trajet la ville de Meudon-la-Forêt, et s’intéresse instantanément à son architecte Fernand Pouillon. A la frontière entre réel et imaginaire, cet ensemble de tableaux évoque l’histoire de la représentation de ville, la recherche de la cité idéale et les utopies architecturales du XXe siècle. Dates des expositions à venir Espace culturel Robert-Doisneau Entrée libre

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T19:00:00