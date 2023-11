Soutenance de thèse – Mme Estefania Vina-Barrientos Fernand Gallais Conference room Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Soutenance de thèse – Mme Estefania Vina-Barrientos Jeudi 21 décembre, 14h00 Fernand Gallais Conference room Rôle des vaisseaux sanguins High Endothelial Venules (HEVs) dans l'immunité anti-cancéreuse et les immunothérapies par anti-CTLA-4 et anti-PD-1 Jury de thèse Dr. Eliane Piaggio – Rapportrice – Institut Curie, Paris

Dr. Philippe Bousso – Rapporteur – Institut Pasteur, Paris

Dr. Christophe Caux – Examinateur – Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon (CRCL)

Pr. Catherine Muller-Staumont – Examinatrice – Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale

Dr. Jean-Philippe Girard – Directeur de thèse – Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale

Dr. Jean-Philippe Girard – Directeur de thèse – Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale

Dr. Nathalie Ortega – Co-directrice de thèse – Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale Fernand Gallais Conference room 205 route de Narbonne, Toulouse Toulouse 31400

2023-12-21T14:00:00+01:00 – 2023-12-21T18:00:00+01:00

Haute-Garonne, Toulouse

