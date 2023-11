Isabelle Laplace – Faut-il arrêter de prendre l’avion ? Fernand Gallais Conference room Toulouse, 11 décembre 2023, Toulouse.

Le transport aérien représente 2.5% des émissions de CO2 au niveau mondial et l’ambition du secteur est d’atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Si la nécessité de faire évoluer ce secteur vers cet objectif semble faire consensus, des controverses existent sur sa capacité à se décarboner totalement. Il s’ensuit une cristallisation des débats sur le futur du transport aérien.

Qui prend l’avion et pourquoi ? Pourquoi les avions contribuent au dérèglement climatique ? Quelles solutions existent ou sont envisagées ? Leurs atouts, leurs limites ? Quelles seraient les conséquences d’une mise à l’arrêt du secteur ? Autant de questions qui seront abordées dans cette conférence pour tenter de mieux comprendre le défi à relever.

Isabelle Laplace est docteur en économie du transport aérien. Il y a 10 ans, elle a choisi de réorienter ses travaux de recherche et ses enseignements autour de enjeux de durabilité du transport aérien, et s’est vue offrir la possibilité par l’ENAC de créer un programme de recherche dédié à ces enjeux. Elle est actuellement co-responsable du Pôle prospective à l’ENAC, Pôle dédié aux enjeux de durabilité, de sécurité et aux autres enjeux sociétaux du transport aérien.

Fernand Gallais Conference room 205 route de Narbonne, Toulouse Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne Occitanie

2023-12-11T11:00:00+01:00 – 2023-12-11T12:00:00+01:00

