Soutenance de Thèse – Mme Célia Bernard

Vendredi 1 décembre, 14h00
Fernand Gallais Conference room

Identification des mécanismes de tolérance à la céfoxitine chez Mycobacterium abscessus

Jury de thèse

Pr Emmanuelle CAMBAU – IAME Inserm Paris – Rapportrice

Pr Abdellah BENACHOUR – Université de Caen Normandie – Rapporteur

Pr Matthieu ARLAT – Université Paul Sabatier Toulouse – Examinateur

Dr Christian CHALUT – IPBS CNRS Toulouse – Directeur de thèse

Dr Kaymeuang CAM – Université Paul Sabatier Toulouse – Co-directeur de thèse

Fernand Gallais Conference room
205 route de Narbonne, Toulouse
Toulouse 31400

2023-12-01T14:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

