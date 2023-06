Soutenance de thèse – Mme Ophelie Dufrancais Fernand Gallais Conference room Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Soutenance de thèse – Mme Ophelie Dufrancais Vendredi 7 juillet, 14h00 Fernand Gallais Conference room Les mécanismes cellulaires et moléculaires de l'ostéoclastogenèse : le rôle des protéines ERM Jury de thèse : Dr Claudine Blin, Laboratoire de Physiomédecine moléculaire, CNRS Université Côte d'Azur – Rapporteure

Dr Jérôme Bouchet, Université Paris Cité, Faculté de Santé, UFR Odontologie, Paris – Rapporteur

Dr Laura Picas, Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier – Rapporteure

Pr Christel Lutz, Université Toulouse III – Paul Sabatier – Examinatrice. La thèse est dirigée par Christel Vérollet et Brigitte Raynaud-Messina.

