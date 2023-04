XXXVe Journée Chimie-Biologie-Santé de Toulouse Fernand Gallais Conference room Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

XXXVe Journée Chimie-Biologie-Santé de Toulouse Fernand Gallais Conference room, 21 avril 2023, Toulouse. XXXVe Journée Chimie-Biologie-Santé de Toulouse Vendredi 21 avril, 09h00 Fernand Gallais Conference room Entrée gratuite sur inscription : La prochaine édition de la Journée scientifique toulousaine de Chimie-Biologie-Santé (JCBS) de Toulouse aura lieu le vendredi 21 avril 2023 à l’auditorium Fernand Gallais sur le campus du 205 route de Narbonne.

Outre de nombreux intervenants Toulousains, notez la participation d’invités extérieurs : Claude Grison (Université de Montpellier, prix de l’inventeur européen 2022), Daniela Verga (Institut Curie, Paris) et Romain Membrat (société ProvePharm, Marseille)

Vous pouvez télécharger le programme de la journée ICI.

Vous avez la possibilité d’y présenter une affiche en soumettant un résumé sous format libre d’une page maximum indiquant un aperçu du travail, les auteurs et leurs affiliations à l’adresse jcbs.contact@univ-tlse3.fr

Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous, l'inscription est cependant obligatoire à l'adresse suivante : Une carte d'identité valide sera demandée

2023-04-21T09:00:00+02:00 – 2023-04-21T17:00:00+02:00

