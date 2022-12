PhD Thesis – Ms. Karin Santoni Fernand Gallais Conference room Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

PhD Thesis – Ms. Karin Santoni Fernand Gallais Conference room, 15 décembre 2022, Toulouse. PhD Thesis – Ms. Karin Santoni Jeudi 15 décembre, 10h00 Fernand Gallais Conference room PhD Thesis – Ms. Karin Santoni Fernand Gallais Conference room 205 route de Narbonne, Toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Une carte d’identité valide sera demandée

http://www.ipbs.fr Karin Santoni To die or not to die : study of the mechanisms of Neutrophil’s death in the infectious context PhD thesis committee : Dr. Benedicte Py, Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI), Lyon, France – Rapporteur

Dr. Matteo Bonazzi, Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier (IRIM), France – Rapporteur

Dr. Laurent Reber, Infinity, Toulouse, France – Examiner

Dr. Teresa Thurston, Imperial College, London, UK – Examiner

Pr. Joost Van Meerwijk, Infinity, Toulouse, France – Examiner

Dr. Etienne Meunier, Institut de Pharmacologie et de Biololgie Structurale, Toulouse, France – PhD supervisor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T10:00:00+01:00

2022-12-15T14:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Fernand Gallais Conference room Adresse 205 route de Narbonne, Toulouse Toulouse Sud-Est Ville Toulouse lieuville Fernand Gallais Conference room Toulouse Departement Haute-Garonne

Fernand Gallais Conference room Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

PhD Thesis – Ms. Karin Santoni Fernand Gallais Conference room 2022-12-15 was last modified: by PhD Thesis – Ms. Karin Santoni Fernand Gallais Conference room Fernand Gallais Conference room 15 décembre 2022 Fernand Gallais Conference room Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne