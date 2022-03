Fernand Bretillot, vidéo installation ARTmosphére Monnaie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fernand Bretillot, vidéo installation ARTmosphére Monnaie de Paris, 18 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 18 mars 2022 au dimanche 17 avril 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit

Fernand Brétillot est diplômé de l’école d’arts plastiques de Monaco. Il est lauréat du Prix Bosio incognito 2020. A ce titre, il présentera sa vidéo installation “ARTmosphére” dans la cour de l’obsidienne à la Monnaie de Paris. En observant la tendance de certains musées à dangereusement devenir des lieux de divertissement, Fernand Bretillot propose une vision dystopique de ce que pourrait devenir une visite de musée. Il a imaginé une application qui transforme l’expérience des visiteurs en les incitant à grimper dans un système de fidélité. Monnaie de Paris 2 rue Guenegaud Paris 75006 Contact : artclub@incognito.paris https://www.facebook.com/events/710778963635988?ref=newsfeed https://www.facebook.com/incognito24h24 https://www.twitter.com/incognito24h24 Art contemporain;Cinéma;Expo

Date complète :

2022-03-18T11:00:00+01:00_2022-03-18T19:00:00+01:00;2022-03-19T11:00:00+01:00_2022-03-19T19:00:00+01:00;2022-03-20T11:00:00+01:00_2022-03-20T19:00:00+01:00;2022-03-22T11:00:00+01:00_2022-03-22T19:00:00+01:00;2022-03-23T11:00:00+01:00_2022-03-23T19:00:00+01:00;2022-03-24T11:00:00+01:00_2022-03-24T19:00:00+01:00;2022-03-25T11:00:00+01:00_2022-03-25T19:00:00+01:00;2022-03-26T11:00:00+01:00_2022-03-26T19:00:00+01:00;2022-03-27T11:00:00+01:00_2022-03-27T19:00:00+01:00;2022-03-29T11:00:00+01:00_2022-03-29T19:00:00+01:00;2022-03-30T11:00:00+01:00_2022-03-30T19:00:00+01:00;2022-03-31T11:00:00+01:00_2022-03-31T19:00:00+01:00;2022-04-01T11:00:00+01:00_2022-04-01T19:00:00+01:00;2022-04-02T11:00:00+01:00_2022-04-02T19:00:00+01:00;2022-04-03T11:00:00+01:00_2022-04-03T19:00:00+01:00;2022-04-05T11:00:00+01:00_2022-04-05T19:00:00+01:00;2022-04-06T11:00:00+01:00_2022-04-06T19:00:00+01:00;2022-04-07T11:00:00+01:00_2022-04-07T19:00:00+01:00;2022-04-08T11:00:00+01:00_2022-04-08T19:00:00+01:00;2022-04-09T11:00:00+01:00_2022-04-09T19:00:00+01:00;2022-04-10T11:00:00+01:00_2022-04-10T19:00:00+01:00;2022-04-12T11:00:00+01:00_2022-04-12T19:00:00+01:00;2022-04-13T11:00:00+01:00_2022-04-13T19:00:00+01:00;2022-04-14T11:00:00+01:00_2022-04-14T19:00:00+01:00;2022-04-15T11:00:00+01:00_2022-04-15T19:00:00+01:00;2022-04-16T11:00:00+01:00_2022-04-16T19:00:00+01:00;2022-04-17T11:00:00+01:00_2022-04-17T19:00:00+01:00

courtesy incognito & les artistes

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Monnaie de Paris Adresse 2 rue Guenegaud Ville Paris lieuville Monnaie de Paris Paris Departement Paris

Monnaie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fernand Bretillot, vidéo installation ARTmosphére Monnaie de Paris 2022-03-18 was last modified: by Fernand Bretillot, vidéo installation ARTmosphére Monnaie de Paris Monnaie de Paris 18 mars 2022 Monnaie de Paris Paris Paris

Paris Paris